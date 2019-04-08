Тюменец отправится в колонию строгого режима за нетрезвое вождение

В Тюмени за повторную пьяную езду к году колонии осужден 30-летний местный житель.

В первый раз мужчина был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в апреле 2018 года. Тюменец был осужден к 10 месяцам лишения свободы условно, на два года ему было запрещено управлять транспортом.

31 декабря 2018 года мужчина выпил два литра пива и решил съездить к своей знакомой на недавно приобретенном автомобиле. Через 200 метров тюменец был задержан сотрудниками ДПС.

На этот раз суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишен права управлять транспортными средствами на 2 года 3 месяца.