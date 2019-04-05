Тюменца в пятый раз поймали пьяным за рулем

Изображение: Госавтоинспекция Тюменской области

На днях в областном центре рано утром автоинспекторам пришлось преследовать водителя, который не стал останавливаться по их требованию. Два наряда ДПС гнались за 42-летним мужчиной по улицам Олимпийской, Широтной и Федюнинского. Пройти проверку алкотестером на месте водитель отказался. В наркологическом диспансере при проверке показания составили 0,70 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина отметил, что просто поехал покататься по Тюмени.

Как оказалось, за последние четыре с половиной года тюменец задерживался пьяным за рулем уже четыре раза.

"За предыдущие четыре поездки в состоянии опьянения мужчина лишен судом права управления транспортом в сумме на 82 месяца, заплатил штрафов на сумму 90 тысяч рублей", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области. В предыдущий раз он был отстранен от управления транспортом в октябре 2018 года. Тюменец был привлечен к уголовной ответственности — году лишения свободы условно.

За пятую нетрезвую поездку мужчина отбывает административный арест сроком 10 суток за неповиновение сотрудникам ГИБДД при задержании, который на него наложен судом. Также он будет уже второй раз привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.