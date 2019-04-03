В Тюмени пожарные пытались спасти деревянный памятник архитектуры

Пожар произошел в доме № 34 по улице Дзержинского. В деревянном доме начала XX века располагается реставрационная мастерская Вадима и Святослава Шитовых.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, вызов поступил в 11:26. На тушении пожара работают 12 единиц спецтехники МЧС и 34 человек личного состава. Огонь был локализован в 12:01. Пожар был ликвидирован в 14:29.

По предварительным данным, эвакуация не проводилась.

"Вызов поступил в 11.22, первая бригада скорой помощи прибыла на место в 11.29. Всего дежурство осуществляло две бригады. Медицинская помощь понадобилась одному человеку, он был доставлен в ОКБ№1, где врачи у него диагностировали поверхностный ожог — не более 10%. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, предварительно — госпитализация не потребуется. Еще одна женщина на месте пожара почувствовала себя плохо, ей помощь оказана на месте", — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Дом №34 по улице Дзержинского является объектом культурного наследия регионального значения, был построен в 1909 году. Изначально дом принадлежал мещанке Ф.З. Рубцовой. В 1913 году в этом доме располагалось фотоателье Луки Родионова. Дом является одним из наиболее выразительных образцов пятистенного жилого дома, характеризует композицию и декоративное убранство небольшого мещанского дома.

В 90-е годы прошла реставрация, в ходе которой объем дома был увеличен с бокового фасада крытыми сенями с лестницей. Восстановлением уникальных наличников занимался реставратор Вадим Шитов, усилиями которого в Тюмени был спасены порядка сорока памятников архитектуры.