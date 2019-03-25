Тюменец отправится в колонию за пьяную езду и поддельные права

Житель Тюмени проведет четыре месяца в колонии-поселении за пьяное вождение и управление автомобилем по фальшивым водительским правам. Такое решение в отношении безответственного автомобилиста вынес суд.

В январе 2019 года мужчина сел пьяным за руль автомобиля и поехал в магазин за спиртным. На улице Широтной его остановил сотрудник ДПС, освидетельствование показало, что водитель пьян. В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело за управление транспортом в нетрезвом виде, причем уже второе. Три года назад тюменца уже приговаривали за пьяную езду к бесплатным общественно-полезным работам и лишили права управления транспортом на два с половиной года.

Ранее, в 2008 году, молодой человек уже был лишен управления транспортными средствами. После этого он неоднократно привлекался к административной ответственности, и срок продлевался. В июне 2018 года срок лишения права управления истек, и он трижды безуспешно пытался сдать экзамен в ГИБДД. В итоге мужчина купил поддельные водительские права в интернете, с ними его поймали в январе 2019 года на трассе вблизи села Червишево Тюменского района.

Суд с учетом обстоятельств дела пришел к выводу, что исправление 29-летнего тюменца возможно только в условиях изоляции от общества. Также мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 8 месяцев.