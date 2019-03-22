В ГИБДД рассказали о задержании мужчины, который расстрелял пару в лесу

О подробностях задержания мужчины, который нанес тяжелые ранения своему кредитору и его сожительнице, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Напомним, в ночь на 19 марта в окрестностях деревни Пышма Тюменского района были обнаружены два человека с огнестрельными и ножевыми ранениями. Мужчина был уже мертв, женщина, несмотря на тяжкие повреждения, выжила. Злоумышленник привез их в лес на своем автомобиле, сказав им, что они едут отдохнуть на базу отдыха, находящуюся поблизости. На лесной дороге водитель остановился, достал ружье и не менее пяти раз выстрелил в пассажиров, после чего несколько раз ранил их ножом.

"Автоинспекторам, несущим службу в ночную смену, поступила ориентировка о задержании белого автомобиля, на котором мог скрыться человек, подозреваемый в особо тяжком преступлении. Наряд ДПС оперативно выдвинулся на Старотобольский тракт, при этом полицейские приняли решение останавливать все белые автомобили, движущиеся им навстречу", — сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области.

Водителем второй по счету машины оказался с раной на лице, что вызвало подозрения. Автоинспекторы остановили транспортное средство, после осмотра в багажнике обнаружили оружие и одежду со следами крови.

Как сообщалось, задержанный был должен погибшему мужчине денег, но возвращать долг не собирался, и поэтому решил расправиться с кредитором.