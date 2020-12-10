В центре Тюмени пресекли работу подпольного казино

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Тюменской области

Правоохранительные органы пресекли работу подпольного игрового заведения, которое располагалось в одной из квартир жилого дома по улице Ленина.

На момент визита сотрудников полиции и спецподразделения СОБР Росгвардии в квартире находились 10 игроков и 2 крупье. Предполагаемый организатор подпольного казино — 52-летний мужчина — был задержан стражами правопорядка на месте противоправной деятельности. Полицейскими были изъяты игральные фишки, специализированный покерный стол, карты.

"Организатор запрещенной игорной деятельности тщательно конспирировал работу заведения. Подпольный покерный клуб работал для постоянных клиентов, попасть на его территорию возможно только по рекомендации или поручительству", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171.2 УК РФ "Незаконная организация проведения азартных игр", расследование продолжается.