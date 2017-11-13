Тюменца ждет суд за проведение покера в коттедже

В Тюмени в незаконной организации азартных игр обвиняют 27-летнего местного жителя.

В конце августа молодой человек на третье лицо арендовал двухэтажный коттедж в ДНТ "Тополя", где проводил игру в покер. Об этом стало известно правоохранительным органам, и ночью 8 сентября туда нагрянули сотрудники полиции и следственного комитета. По сообщению областной прокуратуры, находившиеся там люди играли в покер, туда были приглашены девушки-крупье.

Тюменца обвиняют по части 1 статьи 171.2 УК РФ, которая предусматривает крупный штраф, обязательные работы, а также ограничение и даже лишение свободы.