Тюменца ждет суд за проведение покера в коттедже

17:50 13 ноября 2017
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В Тюмени в незаконной организации азартных игр обвиняют 27-летнего местного жителя. 

В конце августа молодой человек на третье лицо арендовал двухэтажный коттедж в ДНТ "Тополя", где проводил игру в покер. Об этом стало известно правоохранительным органам, и ночью 8 сентября туда нагрянули сотрудники полиции и следственного комитета. По сообщению областной прокуратуры, находившиеся там люди играли в покер, туда были приглашены девушки-крупье.

Тюменца обвиняют по части 1 статьи 171.2 УК РФ, которая предусматривает крупный штраф, обязательные работы, а также ограничение и даже лишение свободы.

Теги: казино , нарушения , дачники
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