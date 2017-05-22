В Зареке прикрыли крупное подпольное казино, работавшее под видом бильярдной

Накануне в областном центре полицейские вместе с бойцами ОМОНа нагрянули в заведение, работавшее под вывеской "Бильярд-бар" в доме на проезде Заречном. На деле бильярдная оказалась местом притяжения для любителей азартных игр.

В игровом зале нашлось 23 игровых автомата, множество долговых расписок и выручка для выплаты выигрышей. Там же стражи правопорядка застали двух игроков и администратора подпольного казино.

"Организатором нелегального заведения, по полученной информации, является мужчина 1983 года рождения. По факту незаконной организации проведения азартных игр возбуждено уголовное дело", — сообщает пресс-служба тюменской полиции.