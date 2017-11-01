Тюменца обвиняют в организации казино на даче

Уголовная ответственность грозит 27-летнему жителю Тюмени за незаконное проведение азартных игр.
Этим летом мужчина арендовал дом в ДНТ "Тополя", и, как установило следствие, проводил там "азартные игры с использованием игрового оборудования". На месте следователи изъяли игральные фишки, покерный стол, карты и деньги.
Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками регионального УЭБ и следователями СК по Тюменской области, сообщили в пресс-службе последнего. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.
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