Тюменца обвиняют в организации казино на даче

Уголовная ответственность грозит 27-летнему жителю Тюмени за незаконное проведение азартных игр.

Этим летом мужчина арендовал дом в ДНТ "Тополя", и, как установило следствие, проводил там "азартные игры с использованием игрового оборудования". На месте следователи изъяли игральные фишки, покерный стол, карты и деньги.

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками регионального УЭБ и следователями СК по Тюменской области, сообщили в пресс-службе последнего. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.