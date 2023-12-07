ФСБ задержала жителя Тюменской области за финансирование ВСУ

РУФСБ по Тюменской области задержала жителя Тюменской области по подозрению в финансировании военных сил Украины, заведено дело о государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным РУФСБ, получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству, отмечается, что подозреваемый целенаправленно перевел деньги ВСУ.
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