ФСБ задержала жителя Тюменской области за финансирование ВСУ

РУФСБ по Тюменской области задержала жителя Тюменской области по подозрению в финансировании военных сил Украины, заведено дело о государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным РУФСБ, получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству, отмечается, что подозреваемый целенаправленно перевел деньги ВСУ.



