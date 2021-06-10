Пьяный тюменец пытался убежать от автоинспекторов после ДТП

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени нетрезвый водитель на автомобиле "Лада Приора" около полуночи совершил ДТП и пытался убежать от автоинспекторов. Инцидент случился на улице Федюнинского, в районе поворота на улицу Теплотехников.

Автомобиль "Лада" въехал в заднюю часть Mazda. В аварии никто не пострадал. На место прибыл наряд ДПС, водитель "Лады", не желая общаться с полицейскими, попытался убежать. Его задержали, применив физическую силу. Освидетельствование показало большой процент спиртного в организме автомобилиста — 1,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"Ранее мужчина не задерживался пьяным за рулем. Он пояснил, что пил на даче, потом поехал домой на улицу Широтную", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.