Около 5 тысяч пьяных водителей выявили инспектора ГИБДД в Тюменской области с начала года

В этом году в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 4915 водителей в состоянии опьянения, 810 из них задержаны пьяными за рулем повторно, подлежат уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Выявлять нарушителей чаще всего удается во время рейдов и сплошных проверок. В выходные дни серия таких мероприятий пройдет в ряде муниципалитетов области, в том числе в Тюмени.



"Сплошная проверка" водителей на трезвость пройдет завтра в Тюмени. Автоинспекторы оценят состояние всех водителей в потоке транспорта на одном из участков городских дорог ГИБДД призывает водителей к трезвому вождению. В августе жители области особенно часто управляют транспортом в нетрезвом состоянии и задерживаются сотрудниками ГИБДД", - отмечают в ГИБДД.