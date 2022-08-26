Около 5 тысяч пьяных водителей выявили инспектора ГИБДД в Тюменской области с начала года

16:35 26 августа 2022
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В этом году в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 4915 водителей в состоянии опьянения, 810 из них задержаны пьяными за рулем повторно, подлежат уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Выявлять нарушителей чаще всего удается во время рейдов и сплошных проверок. В выходные дни серия таких мероприятий пройдет в ряде муниципалитетов области, в том числе в Тюмени.


"Сплошная проверка" водителей на трезвость пройдет завтра в Тюмени.  Автоинспекторы оценят состояние всех водителей в потоке транспорта на одном из участков городских дорог ГИБДД призывает водителей к трезвому вождению. В августе  жители области особенно часто   управляют транспортом в нетрезвом состоянии и задерживаются сотрудниками ГИБДД", - отмечают в ГИБДД. 

Теги: ГИБДД Тюменской области , проверка на дорогах , пьяные водители , штрафы
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