Пьяным водителям в Тюменской области в выходные гарантируют особое внимание ГИБДД и СМИ

Госавтоинспекция Тюменской области с пятницы по воскресенье проводит "сплошные проверки" водителей на трезвость. В них примут участие представители администраций городов и районов, общественники, журналисты.

В этом году автоинспекторы отстранили от участия в дорожном движении более трех с половиной тысяч пьяных водителей, более 400 человек повторно, они подлежат уголовной ответственности.