Пьяным водителям в Тюменской области в выходные гарантируют особое внимание ГИБДД и СМИ

17:09 21 июля 2023
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Госавтоинспекция Тюменской области с пятницы по воскресенье проводит "сплошные проверки" водителей на трезвость. В них примут участие представители администраций городов и районов, общественники, журналисты.

В этом году автоинспекторы отстранили от участия в дорожном движении более трех с половиной тысяч пьяных водителей, более 400 человек повторно, они подлежат уголовной ответственности.

Теги: ГИБДД Тюменской области , проверка на дорогах , СМИ
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