Сотрудники ГИБДД в Тюмени проведут сплошную проверку по перевозке детей

Сплошные проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров проведут в среду сотрудники Госавтоинспекции в Центральном административном округе Тюмени, сообщает пресс-службу ГИБДД ТО.

Дети-пассажиры являются самой уязвимой категорией участников дорожного движения, жизнь и здоровье которых полностью зависит от взрослых, которые должны обеспечить безопасность юного пассажира, используя детские автокресла, ремни безопасности и о аккуратный стиль вождения.

С начала года дети стали участниками 152 дорожно-транспортных происшествий, в них 3 ребёнка погибли и 186 получили различные травмы.