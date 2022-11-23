Сотрудники ГИБДД в Тюмени проведут сплошную проверку по перевозке детей

Сплошные проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров проведут в среду сотрудники Госавтоинспекции в Центральном административном округе Тюмени, сообщает пресс-службу ГИБДД ТО.
Дети-пассажиры являются самой уязвимой категорией участников дорожного движения, жизнь и здоровье которых полностью зависит от взрослых, которые должны обеспечить безопасность юного пассажира, используя детские автокресла, ремни безопасности и о аккуратный стиль вождения.
С начала года дети стали участниками 152 дорожно-транспортных происшествий, в них 3 ребёнка погибли и 186 получили различные травмы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru