В Увате задержали пассажира авто с 3 кг наркотиков

17:00 23 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

В Увате задержан 22-летний гражданин одной из бывших советских республик, готовившийся сбыть партию наркотиков в особо крупном размере.

Для проверки документов полицейскими был остановлен автомобиль, занимающийся пассажирскими перевозками. При досмотре личных вещей пассажиров была обнаружена сумка с порошкообразным веществом, расфасованным в 12 полиэтиленовых пакетов.

Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 3 кг. Запрещенные вещества молодой человек перевозил для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Теги: задержание , наркотики
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