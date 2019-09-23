В Увате задержали пассажира авто с 3 кг наркотиков

В Увате задержан 22-летний гражданин одной из бывших советских республик, готовившийся сбыть партию наркотиков в особо крупном размере.

Для проверки документов полицейскими был остановлен автомобиль, занимающийся пассажирскими перевозками. При досмотре личных вещей пассажиров была обнаружена сумка с порошкообразным веществом, расфасованным в 12 полиэтиленовых пакетов.

Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 3 кг. Запрещенные вещества молодой человек перевозил для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.