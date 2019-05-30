Двойное убийство в Упорово: одна из жертв сообщила об опасности по телефону

Двойное убийство было совершено в селе Упорово Тюменской области. Компания мужчин убила своего знакомого в результате пьяной ссоры, со вторым приятелем они расправились как с ненужным свидетелем.
С заявлением в полицию о пропаже одного из мужчин обратились его родственники. Вечером 18 мая он ушел из дома и не вернулся. В этот же день мужчина позвонил своей сожительнице и испуганным голосом сообщил, что убили его знакомого. Прежде чем связь прервалась, он успел сказать, что если у него не получится скрыться, то убьют и его. В ходе поисковых работ тело звонившего со следами насильственной смерти нашли в водоеме рядом с одной из деревень Упоровского района.
В день пропажи мужчина пошел на встречу с шестью приятелями для распития спиртных напитков. По показаниям свидетелей, ночью пять человек из этой компании уехали из Упоровского района и отключили сотовые телефоны. Личности всех подозреваемых в убийстве были установлены, их задержали.
"Фигуранты признались в двух совершенных убийствах и показали, где находится тело второго убитого. Подозреваемые рассказали, что в ходе распития спиртных напитков вспомнились старые обиды и возникла ссора, которая закончилась убийством первой жертвы. Второго мужчину убили как ненужного свидетеля, чтобы скрыть следы преступления", — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Следственными органами возбуждены уголовные дела по ст.105 УК РФ "Убийство". Устанавливается причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям. Четверо из пяти мужчин уже отбывали наказание в местах лишения свободы за различные преступления.
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