Тюменец угнал чужую машину, чтобы вытащить свою

Полиция задержала 26-летнего жителя Тюмени, который нетрезвым угнал автомобиль. С его помощью молодой человек решил справиться с приключившимся с ним дорожным происшествием.

В тот день мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, со своей семьей на автомобиле ехал в соседний населенный пункт, за рулем находилась его супруга. Женщина не справилась с управлением и съехала на обочину. Выехать самостоятельно у нее не получилось. Её муж вспомнил, что видел на трассе машину на берегу реки. Он отправился туда за помощью. В автомобиле никого не оказалось. Молодой человек заметил, что машина не заперта, в салоне он нашел ключи. Тюменец завел автомобиль и поехал к месту, где находилась его машина. Вытащив свое авто, он оставил угнанный транспорт и скрылся.

Владелец угнанной машины обратился в полицию. В результате тюменца задержали по месту жительства, а автомобиль вернули владельцу. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", она предусматривает до пяти лет лишения свободы.