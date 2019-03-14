Тюменец отправится в колонию за пьяное вождение

Ранее судимому 24-летнему жителю Тюмени предстоит провести ближайшие полгода в колонии-поселении. Мужчина в третий раз попался за рулем в нетрезвом состоянии.

До этого он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение в апреле и в сентябре 2018 года, в первый раз — к административной, во второй — к уголовной в виде бесплатных общественно полезных работ. Во второй раз его на 2 года 11 месяцев лишили права управления транспортом.

13 декабря 2018 года тюменец вместе с братом купил "Жигули" и поехал к знакомому выпивать. Поздно ночью он решил вернуться домой. Денег на такси не было, и молодой человек сел пьяный за руль. Его остановил автоинспектор, освидетельствование показало, что он пьян. В отношении него было возбуждено второе уголовное дело.

"Суд с учетом обстоятельств дела пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, и назначил ему 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 9 месяцев", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.