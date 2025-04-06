Беременной жительнице Армизонского района помогли ишимские врачи

35-летняя женщина поступила в Армизонскую районную больницу в 4 утра с преждевременной отслойкой плаценты. Четвертые роды начались на дому. Учитывая ее состояние и невозможность транспортировки в Перинатальный центр Ишима, было принято решение в экстренном порядке в местной больнице провести кесарево сечение.

На свет появился здоровый малыш, которого сразу же бригада неонатологов транспортировала в отделение новорожденных Перинатального центра.

На спасение роженицы из ишимской областной больницы №4 выехали врач-анестезиолог Центра медицины катастроф Виктор Щербаков и заведующая Перинатальным центром Татьяна Булатова, обладающие большим опытом работы в экстренных ситуациях. Они оказали необходимую помощь и проконтролировали действия местной команды врачей, которые регламентировались протоколами критической акушерской ситуации, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).

"Ситуация была критической: состояние роженицы ухудшалось из-за продолжительного кровотечения, и время играло ключевую роль. Мы применили все современные методы для остановки кровотечения и предотвращения потери крови, включая введение препаратов, которые способствуют сокращению матки и повышению свертываемости крови", - рассказала Татьяна Булатова.