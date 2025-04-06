Как вырастить дыни и арбузы в Тюмени

Агроном-биолог Валентина Погорельцева считает, что современные сорта позволяют с успехом выращивать бахчевые даже в северных условиях. По ее мнению, в условиях короткого и нестабильного лета необходимо отдавать предпочтение раннеспелым сортам, которые успевают вызреть за 70–90 дней, а также устойчивы к холодам и перепадам температуры.

– Из арбузов хорошо подойдут такие сорта как "Огонек" и "Шуга бейби". Что касается дыни, то в условиях нашего климата стоит отдать предпочтение сортам "Галилей", "Злато Скифов" и "Дачница", – отмечает эксперт.

Посев на рассаду проводят в середине или конце апреля. Предварительно семена желательно замочить и прорастить. В каждую емкость (объемом не менее 0,5 л) помещают по одному пророщенному семени. Арбузы и дыни плохо переносят пересадку, поэтому предпочтительны индивидуальные стаканчики. Полив рекомендуется умеренный, освещение максимально яркое.

В открытый грунт рассаду высаживают после окончания весенних заморозков — обычно в первой декаде июня. Лучший вариант — высокая теплая грядка. Грядку желательно подготовить заранее, внести перегной, компост, немного золы. Под каждое растение отводят достаточно места: между кустами 80–100 см, между рядами — до 1,5 метров. В первые дни посадки желательно устанавливать дуги и укрывать пленкой или нетканым материалом, особенно на ночь.

– В почву к арбузам лучше добавить песка, так они будут более сахаристыми, – добавляет Валентина.

Бахчевые не требуют особого внимания: активный полив до цветения, подкормки через 10 дней после высадки. Основной побег надо прищипывать над 4–5 листом, оставляя 2–3 боковых плети.

В Тюмени чаще всего сбор такого урожая происходит в конце августа — начале сентября. У арбуза созревание определяют по сухому усику у плодоножки, пожелтевшему боку и характерному звуку при постукивании, у дыни — по аромату, легкому отрыву от плодоножки и сетке на кожуре, - сообщает Мегатюмень.