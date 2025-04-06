Почему жилье вблизи парков и скверов пользуется популярностью

При выборе недвижимости тюменцы обращают внимание на близость домов к паркам и озелененным территориям. К такому выводу пришли аналитики компании застройщика 4D, опросив 600 человек. В анкетировании участвовали жители разных районов Тюмени.

По данным экспертов, 52 % опрошенных считают парковые зоны важным фактором при выборе недвижимости в Тюмени. Почти треть из них называют это значимым, но не решающим. Для 20 % наличие парка не является важным при выборе локации.

Возможность ежедневно гулять на свежем воздухе важна для 42 % респондентов. Среди них большинство составляют владельцы домашних животных, семьи с детьми, а также люди пожилого возраста, спортсмены и те, кто работает дистанционно.

Тишина – еще один аргумент в пользу скверов и садов. Четверть опрошенных отметили, что парки защищают от городского шума, 13 % считают, что лесные массивы положительно влияют на экологию и здоровье. Для 4 % респондентов зеленые зоны – место для работы на свежем воздухе, - сообщает Тюменская линия.

"Кроме экологической обстановки жители Тюмени отмечают важность развитой социальной инфраструктуры рядом с жильем. 18% опрошенных отдают предпочтение близости к центру, по 15 процентов – развитой коммерческой инфраструктуре, наличию школ и детских садов вблизи дома. Каждый десятый хотел бы проживать рядом с театрами и музеями. При этом почти все респонденты (96 процентов) указали на важность разумного сочетания окружения и внутреннего наполнения жилых зданий, в том числе наличия умных планировок, позволяющих оптимально организовать внутриквартирное пространство", — отмечают эксперты.