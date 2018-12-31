Автоавария на трассе Тюмень-Омск унесла жизни трех человек

Фото - Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека погибли в дорожной аварии, произошедшей на трассе Тюмень – Омск 30 декабря около 18:00 на 146-м километре в Омутинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Шкода" выехал на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение иномарки с грузовым автомобилем "Вольво".

В результате аварии погибли 32-летний водитель легкового автомобиля из Ишима, две женщины-пассажирки "Шкоды", их личности устанавливаются.

Травмы получили находившихся в иномарке 12-летняя девочка и двухгодовалый мальчик. У девочки, предварительно, ушибы и ссадины. Мальчик получил перелом голени и травму головы. Дети находились на заднем сиденье автомобиля, были пристегнуты ремнями безопасности, младший – в детском автокресле.

Сотрудникам Госавтоинспекции на месте аварии пришлось регулировать движение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

С 22:35 движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Последствия ДТП ликвидированы.

Если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, обязательно звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).