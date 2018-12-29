В колонию отправится тюменец, пять раз попадавшийся на пьяном вождении

В Тюмени суд назначил приговор 32-летнему местному жителю, который множество раз привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Дважды он понес наказание в 2015 году. Кроме лишения водительских прав в первый раз ему назначили административный штраф, во второй — бесплатные общественно-полезные работы. В 2017 году опять два аналогичных нарушения: за вождение в состоянии алкогольного опьянения суд назначил ему год условно, за второй случай — еще год условно, всё это с запретом на управление транспортом. На последнем суде мужчина заявлял, что "сделал правильные выводы и впредь ничего подобного не совершит".

Однако ночью 23 февраля 2018 года он вновь попался пьяный за рулем. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, на этот раз суд отменил тюменцу два условных осуждения и назначил два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. Права управлять транспортом мужчина лишен на 2 года 11 месяцев.