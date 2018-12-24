В Голышмановском районе квартирант задушил сожительницу хозяина дома

Фото предоставлено СУ СК по Тюменской области

В Голышмановском районе Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который подозревается в убийстве местной жительницы.

Житель Аромашевского района временно поселился в доме своего знакомого в селе Малиновка. Хозяин дома, который из-за болезни ограничен в движении, сожительствовал с 49-летней женщиной. 19 декабря она распивала спиртное с новым квартирантом, и между ними возникла ссора. Женщина стала выгонять его из дома, но тот ударил ее кулаком, а затем, по версии следствия, вытащил на крыльцо, где задушил ремнем. Он связал ноги жертвы веревкой и перетащил тело за сарай, где закопал в снегу.

"О случившемся стало известно 23 декабря, когда обеспокоенная односельчанка начала разыскивать свою подругу. В настоящее время подозреваемый задержан. Свою вину признает", — сообщает СУ СК по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.