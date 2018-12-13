На тюменской трассе водитель грузовика устроил ДТП на встречной

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Серьезное ДТП произошло вчера около пяти вечера в Ишимской районе. На 284-м километре трассы Тюмень — Омск столкнулись грузовик Dongfeng и внедорожник Toyota Land Cruiser 200 с прицепом.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. Как сообщает управление ГИБДД по Тюменской области, 60-летний водитель внедорожника получил множественные травмы и был госпитализирован в реанимацию.