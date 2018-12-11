В Викуловском районе отстреливший лосей мужчина нанес ущерб на 600 тыс. рублей

В Викуловском районе Тюменской области полиция вышла на местного жителя, который незаконно убил двух лосей.

Тушу одного из застреленных животных сотрудники ГИБДД нашли в салоне автомобиля его знакомого, которого остановили для проверки документов. Мужчина сообщил, кто передал ему мясо.

Выехавшие по названному адресу полицейские установили, что на днях 50-летний местный житель совершил незаконный отстрел детеныша и самки лося. Лицензии на охоту на этот вид животных у него не оказалось. В ходе допроса мужчину полностью признал свою вину. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ущерб от его действий составил 600 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную охоту.