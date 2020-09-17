Тюменца осудили за отстрел двух косуль

12:10 17 сентября 2020
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Фото: pixabay.com

Житель Тюмени понес уголовную ответственность за незаконную охоту.

43-летний мужчина приехал в село Большое Сорокино Тюменской области, на автомобиле "ВАЗ-21103" поехал на охоту в лес и в запрещенные сроки убил двух косуль. Туши животных тюменец разделал на части и сложил в багажник. Ночью по дороге домой на одной из сельских улиц машину остановили инспекторы ДПС. Водитель нервничал и пытался отвести полицейских от автомобиля. Сотрудники полиции заподозрили, что в машине могут находиться  запрещенные предметы. Было принято решение о досмотре машине, и мясо косуль обнаружили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п.а ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба).

"В результате действий браконьера природе был причинен ущерб в  сумме 80 тыс. рублей, который он возместил добровольно. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей в доход государства", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: браконьерство
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