В тюменских заказниках обнаружили времянки браконьеров

Авиационное обследование семи заказников регионального значения: "Орловский" в Голышмановском городском округе, "Мошкаринский" в Ялуторовском районе, "Таповский" в Ярковском и Юргинском районах, "Ново-Таповский" и "Юргинский" в Юргинском районе, "Викуловский" в Викуловском районе и "Северный" в Сорокинском районе в первой половине декабря провел областной департамент недропользования и экологии.

Участники облета убедились, что охраняемых территориях, на которых запрещена хозяйственная деятельность, хорошо себя чувствуют крупные копытные животные. Случаи незаконного использования земельных участков, капитального строительства, самовольных рубок, загрязнения территории отходами не обнаружены. При этом в поле зрения инпекторов попало несколько временных сооружений, которые могут использоваться для браконьерской охоты и представляют собой угрозу противопожарной безопасности. Эти объекты подлежат ликвидации и будут демонтированы в 2021 году, сообщили в департаменте