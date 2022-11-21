В Вагайском районе появится природный заказник

В Вагайском муниципальном районе появится комплексный природный заказник "Североболотный". Материалы создания этой особо охраняемой природной территории, сообщает пресс-служба областной думы, согласованы с территориальным органом Федерального агентства по недропользованию и направлены в Министерство природных ресурсов и экологии.

Вопросы природопользования, по словам председателя комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, очень важны для населения не только Тюменской области, но и всей России. "Одно из значимых направлений нашей работы – создание экологических каркасов в субъектах РФ, - пояснила она. - Такими экокаркасами являются особо охраняемые природные территории.

Впервые эти территории были организованы в 1958 году. В настоящее время учреждена 101 особо охраняемая природная территория регионального значения – это 37 государственных природных заказников, 63 памятника природы, полигон экологического мониторинга. 5,8%, а это почти миллион гектаров, занято особо охраняемыми природными территориями".

Особо охраняемые природные территории, по ее оценке, не только позволяют обеспечивать саморегуляцию экосистем и экологических процессов, но и являются залогом стабильности экологической обстановки, сообщает Тюменская линия.