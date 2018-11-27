Охотников-любителей судят за отстрел лося в тюменском заказнике

В Тюменской области уголовная ответственность грозит браконьерам, незаконно охотившимся в заказнике "Викуловский", где охота вообще запрещена.
В феврале 2018 года трое мужчин приехали в Аромашевский район Тюменской области к своим родственникам. На снегоходах они отправились на охоту в государственный зоологический заказник регионального значения "Викуловский". Там один из них застрелил из карабина лося, после чего они его освежевали. Тушу браконьеры бросили в лесу, когда скрывались, заслышав шум приближающегося транспорта. Несмотря на это, охотников вычислили.
Размер ущерба природе составил 200 тысяч рублей. В ходе следствия его возместил один из охотников, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.
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