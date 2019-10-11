Тоболяка будут судить за вылов краснокнижной рыбы

Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте

В Тобольске в суд направлено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов. Уголовная ответственность грозит 61-летнему местному жителю, который ловил рыбу на участке реки, не относящемся к рыбопромысловым.

Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции в июле этого года. При задержании он доставал снасти из реки. Добычей были сибирский осетр, 29 особей стерляди, численность которых с каждым годом сокращается, поэтому они находятся под охраной государства как исчезающие виды, а также одна особь язя. Сотрудники транспортной полиции обнаружили краснокнижную рыбу в живом виде, поэтому выпустили ее в реку, остальная рыба была изъята.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей.