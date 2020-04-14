В Тюменской области семь человек задержали за отстрел косуль

15:29 14 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Сладковском районе Тюменской области полиция задержала группу мужчин, подозреваемых в незаконной охоте. Сообщение о нелегальном отстреле животных поступило от пограничного наряда, осуществлявшего патрулирование.

Неподалеку от места происшествия полицейские обнаружили автомобиль "Нива" и мотоцикл "Урал", а так же фрагменты туш двух косуль.

"По подозрению в незаконной охоте задержаны 7 человек. По предварительным данным, ущерб, причиненный лесному хозяйству?  составил 100 тысяч рублей. Задержанные свою вину признали", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ "Незаконная охота". 

Теги: браконьерство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020