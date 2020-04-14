В Тюменской области семь человек задержали за отстрел косуль

В Сладковском районе Тюменской области полиция задержала группу мужчин, подозреваемых в незаконной охоте. Сообщение о нелегальном отстреле животных поступило от пограничного наряда, осуществлявшего патрулирование.

Неподалеку от места происшествия полицейские обнаружили автомобиль "Нива" и мотоцикл "Урал", а так же фрагменты туш двух косуль.

"По подозрению в незаконной охоте задержаны 7 человек. По предварительным данным, ущерб, причиненный лесному хозяйству? составил 100 тысяч рублей. Задержанные свою вину признали", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ "Незаконная охота".