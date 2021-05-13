В Заводоуковске будут судить госохотинспектора, бравшего взятки от браконьеров

Заводоуковская межрайонная прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении государственного инспектора в области охраны окружающей среды, он обвиняется по чч.3 и 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток).

По версии следствия, государственный инспектор в марте 2019 года и июле 2020 года получил от двух граждан, незаконно осуществлявших охоту, взятки в виде денег и имущества на общую сумму более 360 тысяч рублей.

В марте 2019 года государственный инспектор в ходе рейда задержал браконьера, застрелившего лося. За несообщение в органы внутренних дел о факте незаконной охоты инспектор потребовал 220 тысяч рублей. Правонарушитель на месте перевел эту сумму на банковский счет посредника, а тот уже взяткополучателю.

В июле 2020 года госинспектор задержал браконьера, убившего косулю. Во избежание привлечения к ответственности мужчина передал инспектору в качестве взятки имевшийся при себе тепловизор стоимостью более 140 тысяч рублей, которую тот принял.

Обвиняемый по решению суда находится под домашним арестом, уголовное дело будет направлено в Заводоуковский районный суд.