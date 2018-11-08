Чёрные лесорубы получили условные сроки за три дерева в тюменском заказнике

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Суд вынес приговор в отношении двух лесорубов, незаконно уничтоживших несколько сосен в биологическом заказнике федерального значения "Тюменский" в Нижнетавдинском районе.

В октябре 2017 года мужчины спилили три дерева диаметром около 70 см и высотой свыше 20 метров. Древесину повезли на грузовике на пилораму, но по дороге его остановил инспектор заказника, который вызвал полицию.

Размер ущерба департаменту лесного комплекса Тюменской области составил более 300 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

По информации Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры, суд назначил лесорубам два года лишения свободы условно и взыскал с них всю сумму ущерба.