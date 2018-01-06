В Тюменской области развивают сеть особо охраняемых природных участков

В Тюменской области имеется 36 заказников, 59 памятников природы и один полигон экологического мониторинга. Однако регион планирует расширить сеть особо охраняемых территорий, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Как рассказала начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольга Петрова, получено согласование в Министерстве природы России по организации памятника природы на озере "Большой Уват". Оно для Тюменской области значит то же, что и Байкал для России: уникальный водоем с чистой водой длиною больше 20 километров.

"Также подготовлены документы по Казбаевскому ельнику в Ярковском районе, Урочищу Чолпан – в Викуловском, участку "Сиверга" – в Бердюжском и Казанском районах, им предстоит пройти ряд согласований на региональном и федеральном уровнях. В 2017 году департамент недропользования и экологии Тюменской области награжден дипломом лауреата международной экологической премии "Экомир" за сохранение биоразнообразия и ландшафтов", - отметила она.