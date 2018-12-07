В Тюмени в гараже нашли тело убитого пенсионера

Фото: СУ СК по Тюменской области

В областном центре расследуется уголовное дело по факту убийства 76-летнего мужчины. Пенсионер пропал еще 3 декабря. Его тело с признаками насильственной смерти нашли вчера, 6 декабря, в гаражном кооперативе по улице Малой Загородной.

По подозрению в убийстве задержан знакомый убитого. Он рассказал, что в тот день пенсионер позвал его в гараж, чтобы он покрасил там ворота. В обмен за услугу он пообещал отдать ему 45-литровую алюминиевую флягу. По словам задержанного, он покрасил ворота, но пенсионер не принес обещанной вещи. Между ними завязался конфликт, мужчина схватил металлический лом и нанес ему не менее семи ударов по голове. От ранений пенсионер скончался на месте. Злоумышленник оставил тело в гараже и закрыл его на ключ, который потом выбросил. Тело пенсионера нашел сын.

Как сообщили в СУ СК по Тюменской области, 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Ранее он был неоднократно судим.