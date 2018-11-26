Житель Тобольска погиб от рук сестры

13:45 26 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

В Тобольске расследуется уголовное дело по факту убийства 30-летнего местного жителя. По подозрению в преступлении задержана его родная сестра.

Тело мужчины с множественными ранениями было обнаружено 25 ноября в квартире на улице Розы Люксембург. Трагедией окончилась семейная ссора.

В тот день тоболяк отмечал свой день рождения с сестрой, они распивали спиртное. В какой-то момент между ними завязался конфликт. В порыве внезапно вспыхнувших личных неприязненных отношений женщина схватила нож и не менее шести раз ударила им брата. Мужчина скончался от полученных ранений.

По сообщению СУ СК по Тюменской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются все детали случившегося.

Теги: семья , убийство
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