Житель Тобольска погиб от рук сестры

В Тобольске расследуется уголовное дело по факту убийства 30-летнего местного жителя. По подозрению в преступлении задержана его родная сестра.

Тело мужчины с множественными ранениями было обнаружено 25 ноября в квартире на улице Розы Люксембург. Трагедией окончилась семейная ссора.

В тот день тоболяк отмечал свой день рождения с сестрой, они распивали спиртное. В какой-то момент между ними завязался конфликт. В порыве внезапно вспыхнувших личных неприязненных отношений женщина схватила нож и не менее шести раз ударила им брата. Мужчина скончался от полученных ранений.

По сообщению СУ СК по Тюменской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются все детали случившегося.