На Лесобазе ссора между супругами закончилась убийством

14:00 23 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

На днях в Тюмени трагедией обернулся конфликт семейной пары в квартире на улице Мебельщиков. Там было найдено тело 47-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями. По подозрению в убийстве задержали 55-летнего супруга тюменки.

По версии следствия, вечером 21 ноября между мужчиной и женщиной на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений завязалась ссора. Муж схватил нож и несколько раз ранил им женщину в грудную клетку. Она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области, оба супруга во время ссоры были трезвы.

Теги: семья , убийство
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