На Лесобазе ссора между супругами закончилась убийством

На днях в Тюмени трагедией обернулся конфликт семейной пары в квартире на улице Мебельщиков. Там было найдено тело 47-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями. По подозрению в убийстве задержали 55-летнего супруга тюменки.

По версии следствия, вечером 21 ноября между мужчиной и женщиной на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений завязалась ссора. Муж схватил нож и несколько раз ранил им женщину в грудную клетку. Она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области, оба супруга во время ссоры были трезвы.