В Тюмени работник СТО угнал машину и поехал за цветами для девушки

В областном центре полиция задержала мужчину на угнанном автомобиле. Чужим "Мерседесом" решил воспользоваться работник станции технического обслуживания.

Накануне вечером сотрудники ГИБДД потребовали остановиться мужчину, ехавшего на иномарке. Вместо этого водитель предпочел скрыться, но вскоре был пойман — полиция перекрыли пути следования машины. Транспорт был возвращен владельцу.

Как оказалось, работник СТО, 29-летний тюменец, недавно поругавшийся со своей возлюбленной, взял ключи от оставленного на ремонт "Мерседеса", и поехал за цветами для девушки.

Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.