Суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве тоболяка Виталия Мишина

Cегодня Тюменский областной суд вынес приговор в отношении трех жителей Тобольска, причастных к похищению и убийству 24-летнего Виталия Мишина. Молодой человека вывезли в безлюдное место и зарубили топором.

Напомним, трагическая история произошла в Тобольске 29 января 2018 года. В ту ночь 29-летний Сергей Никитюк, 27-летний Виталий Войцехов и 21-летний Анатолий Цинкалов, которые не знали друг друга до этого, познакомились в баре. Там компания распивала спиртное, а после закрытия заведения поехала в кафе. Там Цинкалов повздорил с посетителем заведения Виталием Мишиным. Цинкалов и Войцехов избили Виталия, молодой человек потерял сознание. Войцехов предложил вывезти Мишина за город, чтобы его напугать.

Виталия погрузили в багажник автомобиля Toyota Avensis, которым управлял Цинкалов. По дороге Войцехов предложил сообщникам заехать к родственникам Цинкалова, чтобы взять с собой топор и лопату. В безлюдном месте Войцехов нанес Виталию по голове топором семь ударов, мужчина скончался. Войцехов не остановился и посмертно нанес Мишину еще семь ударов топором по туловищу и рукам. После этого сообщники скрылись с места преступления.

Наутро Анатолий Цинкалов пришел в полицию, рассказал об убийстве и показал, где спрятан труп.

По сообщению прокуратуры Тюменской области, Виталий Войцехов был признан виновным по п."а" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека). Сергей Никитюк и Анатолий Цинкалов признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 126 (похищение человека) и ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Войцехову 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Никитюк приговорен к 7 годам лишения свободы, а Цинкалов — к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

В пользу отца Виталия Мишина суд взыскал в возмещение морального вреда 1 млн рублей, в пользу брата погибшего — 800 тыс. рублей, в пользу его сожительницы — 400 тыс. рублей.