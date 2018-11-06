Не договорились, что смотреть по телевизору: мужчина убил пасынка

Тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в ночь на 6 ноября в частном доме в деревне Лобанова Исетского района. По подозрению в убийстве был задержан 45-летний отчим погибшего.

В тот день в гости к мужчинам пришел знакомый. Все трое распивали спиртное. По версии следствия, между хозяевами дома произошел конфликт на почве того, какой канал по телевизору смотреть. Разозлившись на пасынка, мужчина схватил нож и нанес ему не менее 12 ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По сообщению СУ СК по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).