Не договорились, что смотреть по телевизору: мужчина убил пасынка

14:45 06 ноября 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в ночь на 6 ноября в частном доме в деревне Лобанова Исетского района. По подозрению в убийстве был задержан 45-летний отчим погибшего. 

В тот день в гости к мужчинам пришел знакомый. Все трое распивали спиртное. По версии следствия, между хозяевами дома произошел конфликт на почве того, какой канал по телевизору смотреть. Разозлившись на пасынка, мужчина схватил нож и нанес ему не менее 12 ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По сообщению СУ СК по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Теги: убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2018