Автобус с детской командой по спортивной гимнастике попал в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Автобус, в котором ехали 28 детей на соревнования по спортивной гимнастике, попал в ДТП на 448 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск.

Как рассказала "Российской газете" руководитель. ресс-службы Госавтоинспекции регион Анжела Борисова, при столкновении друг в друга врезались грузовик, автовоз Volvo, легковое авто и автобус. Последний серьезных повреждений не получил. У него по касательной был задет только бампер. Никто из детей не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на этом участке дороги еще идут ремонтные дороги, поэтому организовано реверсивное движение, регулируемое светофором. Все обстоятельства происшествия еще выясняются. По предварительным данным, столкновение спровоцировал автовоз. Далее машины врезались по цепочке.

Всего в ДТП пострадали два человека. 59-летний водитель Volvo, 1957 получил травму грудной клетки. У 23-летнего водителя Hyundai Solaris травма головы и рваная ушибленная рана лба.

После оформления ДТП автобус с детьми первым продолжил путь. Движение на трассе не остановлено.