Трое тюменцев за сутки отравились грибами

Ночью 22 августа бригада медиков спасала 28-летнюю женщину, отравившуюся грибами. Окружающие за помощью врачей обратились не сразу, а лишь через несколько часов после появления признаков отравления, когда девушка потеряла сознание.

Накануне, по словам очевидцев, она не отказалась в гостях от грибного угощения, а спустя время у нее появились боль в животе, тошнота и рвота. Пыталась самостоятельно справиться с проблемой – промывала желудок большим количеством воды, но без эффекта.

Еще двоим потребовалась медицинская помощь 21 августа. 79-летняя женщина сама собирала в лесу грибы, а после приготовила из них обед, 26-летний мужчина приготовил на сковородке грибницу из свежих лесных грибов и съел все за раз. Всем пострадавшим медики скорой провели зондовое промывание желудка и доставили их в токсикологическое отделение областной клинической больницы № 1.

Пациентам оказана вся необходимая медицинская помощь. На сегодняшний момент 26-летний мужчина находится под наблюдением врачей, остальные отпущены домой, состояние у них удовлетворительное, их жизни больше ничего не угрожает.

По словам медиков, доврачебная помощь должна быть минимальной: вызвать рвоту (если не началась сама) и выпить активированный уголь. Далее нужно оперативно вызвать скорую помощь по телефонам 03, 103, 112 либо самостоятельно обратиться к специалистам в токсикологическое отделение, по адресу: улица Котовского, 55, корпус 3.