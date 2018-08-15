Жительницу Тюмени будут судить за нападение на полицейских

В Тюмени суд рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, которая обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников полиции.

По данным следствия, инцидент произошел в областном центре 31 мая 2018 года. В отделе полиции № 5 по городу Тюмени женщина отказалась выполнить требования начальника отдела УУП и начальника отдела полиции №5 и пройти дактилоскопическую регистрацию как лицо, обвиняемое в совершении преступления. Тюменка попыталась скрыться, но ее задержали сотрудники полиции.

"При доставлении в здание отдела полиции №5 обвиняемая применила насилие в отношении сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, путем нанесения последним множественных ударов руками и ногами", — сообщает СУ СК по Тюменской области.

Женщина обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Свою вину тюменка не признала. Расследование уголовного дела завершено, вскоре его рассмотрит суд.