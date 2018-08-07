Не сумевший сдать на права мужчина устроил смертельное ДТП на трассе

Фото: прокуратура Тюменской области

В Ярковском районе будут судить мужчину, который, находясь за рулем нетрезвым, устроил серьезную аварию, в которой погиб его знакомый.

Незадолго до ДТП 25-летний житель села Ярково купил автомобиль Меrсеdеs, при этом водительских прав у него не было, так как он провалил практическую часть экзамена.

В ночь на 17 июня мужчина выпил пиво на парковке, взял в салон пятерых знакомых и поехал с ними в бар за спиртным. После бара компания на Меrсеdеs направилась к парому, на 2-м км дороги Ярково — Ленино молодой человек не справился с управлением: при повороте машину занесло, правой частью она ударилась о деревья на обочине, а затем съехала в кювет. Сидевший сзади справа 25-летний пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания черепа и ушиб головного мозга, от которых скончался.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, водитель признал вину в ДТП. Мать погибшего в ходе следствия заявила иск о взыскании с обвиняемого 3 млн рублей. Вскоре дело рассмотрит суд.