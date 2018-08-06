В Тюменской области раскрыли покушение на кражу из нефтепровода

В Тюменской области суд рассмотрит дело о попытке кражи из нефтепровода в крупном размере.

В августе 2016 года житель Югры узнал от знакомого о несанкционированной врезке в магистральный нефтепровод АО "Транснефть-Сибирь" в Исетском районе. Он решили создать группу для хищения нефти, к ним присоединились двое жителей Тюмени.

Для хищения они арендовали гараж, рядом с которым установили цистерну для слива нефти, а также наняли двух местных жителей, которые прорыли им траншею от гаража до врезки в нефтепровод. Она проходила в том числе под федеральной трассой и по заболоченной местности. В траншею был уложен шланг высокого давления и произведен контрольный слив нефти, образец которой был направлен для оценки.

Совершить кражу компания не успела, шланг обнаружил руководитель одной из организаций на своем арендованном участке, обо всем стало известно полиции. Проложенный в траншее шланг вывел к гаражу, в котором были личные вещи одного из злоумышленников. Также были установлены свидетели, которые видели, как группа устанавливала цистерну у гаража.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, сейчас трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, материалы дела в отношении четвертого фигуранта выделены в отдельное производство для его установления. Шланг был убран.