В Тюмени расследовали дело о убийстве мужчине, найденном на пожаре

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве приятеля и поджоге.

В начале апреля этого года в квартире дома №38 на улице Парфенова, где произошел пожар, было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Накануне хозяин квартиры распивал здесь спиртное вместе со знакомым. Между ними завязалась ссора, гость набросился на 47-летнего тюменца и на почве неприязненных отношений к нему стал избивать. Хозяин квартиры скончался на месте от полученных травм. Гость поджег квартиру и скрылся.

Как сообщили в СУ СК по Тюменской области, ранее неоднократно судимый 30-летний мужчина полностью признал свою вину, вскоре дело рассмотрит суд.