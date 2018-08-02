В Тюмени расследовали дело о убийстве мужчине, найденном на пожаре

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве приятеля и поджоге.
В начале апреля этого года в квартире дома №38 на улице Парфенова, где произошел пожар, было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Накануне хозяин квартиры распивал здесь спиртное вместе со знакомым. Между ними завязалась ссора, гость набросился на 47-летнего тюменца и на почве неприязненных отношений к нему стал избивать. Хозяин квартиры скончался на месте от полученных травм. Гость поджег квартиру и скрылся.
Как сообщили в СУ СК по Тюменской области, ранее неоднократно судимый 30-летний мужчина полностью признал свою вину, вскоре дело рассмотрит суд.
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