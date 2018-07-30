Житель Тюмени пошел на кражу, чтобы отблагодарить гостеприимного приятеля

В Омутинском районе уголовное дело заведено в отношении тюменца, укравшего и приготовившего чужого барана.
С заявлением о пропаже барана в полицию обратилась местная жительница. В результате стражи порядка установили, что к исчезновению животного причастен 21-летний житель Тюмени. Мужчина приехал в село в гости к приятелю. Во время застолья он решил угостить хозяина дома шашлыком. Для этого молодой человек забрался на территорию чужого хозяйства и похитил барана. Вместе с приятелем животное пустили на мясо, а шкуру выбросили.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, тюменцу предъявлено обвинение по статье "Кража".
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