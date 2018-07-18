Тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на компанию по изготовлению окон

Тюменцы пожаловались в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области на действия компании, оказывающей услуги по изготовлению оконных изделий и балконов. За шесть месяцев принято 12 обращений граждан в отношении ООО "Капиталстрой" и два - на ООО "Промэнерго Групп" (обе расположены на улице Минской, 53).

Вычитав в газете "Гостиный двор" рекламу с формулировками "Программа "Пенсионеры Тюмени", "Евроокно дисконт центр", "Компания Пенсионер", "Социальные окна" и рассчитывая на льготы, пожилые люди обратились в ООО "Капиталстрой", указанную в объявлениях.

На словах сотрудники фирмы обещали выполнить заказы за две недели, брали предоплату в 500-1000 рублей и подсовывали договор, с которым заказчики не могли нормально ознакомиться - представители компании спешили, да и напечатан документ так, что сразу сложно вникнуть в суть. После оказывалось, что по договору работы выполняются в течение 4 месяцев, а расторгать договор, возвращать задаток фирма не собирается. В ряде случаев сотрудники организации готовы были пойти на уступки, но при условии компенсации фактических расходов фирмы.

Управление просит потребителей быть более бдительными, внимательно подходить к принятию решения о приобретении товаров и оказанию услуг ООО "Промэнерго Групп" (ООО "Капиталстрой") во избежание подобных ситуаций. Необходимо внимательно читать условия договора - что приобретается потребителем, сроки исполнения договора и порядок оплаты, учитывать место регистрации организации.