В Нижней Тавде арестован молодой человек, расправившийся с 40-летним знакомым

17:45 11 мая 2018
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Трагически окончился конфликт между двумя мужчинами в селе Нижняя Тавда Тюменской области.

8 мая в доме на улице Новой компания из пяти мужчин распивала спиртное. Между местным жителем, молодым человеком 1998 года рождения, и его 40-летним знакомым произошла словесная перепалка. В результате вооружившийся ножом молодой человек нанес мужчине несколько ударов в шею, тот погиб на месте. 

После совершения убийства мужчина сообщил о случившемся своей родственнице. Как сообщает СУ СК по Тюменской области, вскоре он был арестован. Молодой человек обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Фото: СУ СК по Тюменской области

Теги: убийство
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